F1 - Red Bull : La grosse accusation de Pierre Gasly !

Le Grand Prix de Monaco a viré au fiasco ce dimanche pour Pierre Gasly. Après une collision avec Yuki Tsunoda, le Français a été contraint à l’abandon. Le pilote d’Alpine a d’ailleurs accusé son homologue de chez Red Bull et ancien coéquipier chez AlphaTauri d’avoir changé sa trajectoire, engendrant ainsi la catastrophe.

«Je me suis dit qu'il laisserait de la place»

« Est-ce qu’il a fauté ? Oui. Il commence tous les tours en freinant à droite et là, ce tour-là, il attaquait le frein à gauche. Il freinait très, très tôt, et du coup je me suis mis à droite pour freiner un peu plus tard et puis il était beaucoup lent et a refermé la porte, et malheureusement on ne peut plus rien faire une fois qu'on est bloqués. Donc je ne m'attendais pas à ça. C'est sûr que c'est malheureux. Pour moi, ici, il faut rester sur sa trajectoire. Il n'y a déjà pas assez de place pour deux voitures. On peut défendre sa position, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se mettre à droite, fermer la porte à droite, puis, si l'autre essaie de passer à gauche, le tasser à gauche aussi. C'est un circuit où c'est déjà assez difficile comme ça. Je me suis dit qu'il laisserait de la place » a ensuite ajouté le pilote d’Alpine.