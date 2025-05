Verstappen : «Rien à fo***e», le clash surprise avec un journaliste

Journaliste au quotidien L’Equipe depuis 40 ans, Erik Bielderman a raconté ses souvenirs de Formule 1. Le journaliste a, notamment, relaté une anecdote sur Max Verstappen, qui a mis du temps avant de jouer le jeu, et répondre aux questions de l’intervieweur. L’angle proposé ne semblait l’avoir touché, même s’il avait accepté de lâcher quelques réponses chocs.

« Au moment d’aller à l’interview, je vois le père de Max, Jos. Il est en train de boire un café, je l’interromps, me présente, et lui dis que je viens parler de la relation à l’échec et à l’histoire du football néerlandais pour essayer de comprendre comment Max peut ne pas reproduire cela. Et il me dit : « Il n’en a rien à foutre, ça ne l’intéresse pas » » a confié Bielderman.

La folle prédiction de Verstappen

Mais finalement, Verstappen a fini par s’ouvrir un petit peu en évoquant notamment ses ambitions en Formule 1. « Le mec me fascinait dès le départ. Son côté franc du collier, rebelle, ours. Ça ne peut pas être qu’un robot et j’ai envie de savoir ce qu’il y a derrière. Donc je fais cette interview et effectivement je me prends des vents, mais on joue ! Il me répond qu’il s’en fout mais je le ramène dans le duel de l’interview. Je veux absolument rentrer dans sa psychologie néerlandaise. Il me répond « Moi, j’ai aucun doute. Je serai champion » » a lâché le journaliste.