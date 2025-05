F1 - Alpine : C'est terminé, la grande annonce de Gasly !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Monaco, les pilotes de Formule 1 ont rejoint Barcelone. Ce vendredi, ont eu lieu les Essais Libres 2, marqués par la victoire d'Oscar Piastri, le leader du championnat. Deux français occupent le top 10 : Isack Hadjar et Pierre Gasly. Au volant de son A525, le second a réalisé un résultat prometteur (8ème) sur lequel il est revenu.

Les Essais Libres 2 du Grand Prix de Barcelone ont livré plusieurs enseignements. La première concerne Oscar Piastri. L’Australien a confirmé sa forme étincelante en prenant la première place, devant George Russell et Max Verstappen. Son coéquipier Lando Norris termine à la 4ème place. A noter la belle huitième place de Pierre Gasly , qui a tenu à remercier son équipe après la course.

La fin des galères pour Gasly ?

Alpine avait en effet apporté quelques modifications à la monoplace de Gasly. Le résultat est immédiat. « Nous avons beaucoup de choses à analyser après cette intense journée d’essais à Barcelone. Les sensations ont légèrement changé avec les nouvelles pièces et, en fin de compte, je suis satisfait du pas en avant que nous avons réalisé sur le plan des performances entre les EL1 et les EL2. Nous avons amélioré notre compréhension des nouvelles caractéristiques de la monoplace et il y en a clairement plus à aller chercher » a déclaré le pilote français avant les qualificatons.