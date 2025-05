Ousmane Dembélé : Le rendez-vous historique en Formule 1 !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans un peu moins de 24 heures, le Paris Saint-Germain disputera une finale de la Ligue des champions contre l'Inter. Calendrier de la saison de Formule 1 oblige, Esteban Ocon, Isack Hadjar et Pierre Gasly se trouvent à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. Loin de Munich qui n'est autre que le lieu de la finale, les trois pilotes français supporters du PSG suivront la rencontre. Ocon a d'ailleurs interpellé Ousmane Dembélé.

C'est le rendez-vous de la saison du PSG . Après avoir déjà mis ses mains sur le Trophée des champions , la Ligue 1 et la Coupe de France , Ousmane Dembélé est la star offensive de l'équipe de Luis Enrique et celui que beaucoup attendent pour la finale de la Ligue des champions . C'est notamment le cas d' Esteban Ocon.

Le pilote de Formule 1 natif d'Evreux et issu de la même génération qu' Ousmane Dembélé lui a adressé un message clair par le biais des caméras de Canal+ à son arrivée à Barcelone jeudi pour le Grand Prix d'Espagne . « C'est mon équipe le PSG. Oui, je vais le suivre bien sûr, je n'ai pas le choix (rires). C'est clair que je vais être devant ce match. Ce serait dingue qu'on puisse gagner la Ligue des champions pour la première fois. J'espère qu'il y aura quelque chose de sympa de la part d'Ousmane (ndlr Dembélé) parce que c'est mon collègue d'Evreux ! Donc j'espère que ce sera lui qui nous fera briller l'équipe. (...) J'ai fait un pronostic, mais je ne vais pas le donner ici parce que ça porte malheur déjà ». Et il semble qu' Ocon ne soit pas l'unique pilote du paddock à préparer une soirée football en Catalogne.

Hadjar : «Le dimanche, ça va être la catastrophe»

Certes, il ne sera pas à l'Allianz Arena de Munich pour la finale de la Ligue des champions. Cependant, Pierre Gasly ne ratera pour rien au monde la deuxième finale de l'histoire du PSG en Ligue des champions. « Vous faites quoi samedi soir ? Je serai devant ma télé avec mon maillot, à supporter le PSG ! Je commence à ressentir un peu le stress de samedi. Je leur souhaite le meilleur et j'espère qu'on va pouvoir avoir une belle célébration samedi soir (...) J'aime bien les matchs dynamiques, donc je vais aller sur 3-2 pour le PSG ». Isack Hadjar, pilote de Racing Bulls, devrait retrouver la tête d'affiche d'Alpine pour suivre la finale. « Je vais suivre ça ! On ne sait pas où le faire encore. On va essayer d'aller voir le match avec Pierre. Mais oui on va suivre ça, je suis Parisien. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, donc on va supporter. Mon équipe est italienne, donc on va bien rire. Il y en a un qui va charrier l'autre le lendemain ? Le dimanche, ça va être la catastrophe. (...) 3-2 pour Paris, c'est bien. Belle finale ».