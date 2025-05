F1 - «C'est n'importe quoi» : Le gros coup de gueule de Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, Lewis Hamilton a débarqué chez Ferrari et doit désormais apprendre à travailler avec de nouvelles personnes, y compris avec un ingénieur qu'il ne connaissait pas à savoir Riccardo Adami. Et l'entente entre les deux hommes semble assez compliquée pour le moment. Toutefois, le pilote britannique a mis les choses au clair.

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton semble avoir du mal à s'intégrer chez Ferrari. Il faut dire qu'après plus de 10 ans chez Mercedes à collaborer avec les mêmes personnes, le pilote britannique doit apprendre une toute nouvelle méthode de travail. C'est notamment le cas avec son ingénieur de course. Très proche de Peter Bonnington chez Mercedes, Lewis Hamilton doit désormais collaborer avec Riccardo Adami chez Ferrari. Et alors que tout ne semble pas se passer comme prévu, le septuple champion du monde met toutefois les choses au clair.

Hamilton lâche ses vérités sur sa relation avec son ingénieur « Nos relations sont excellentes. Aucun problème. On apprend constamment à mieux se connaître. On s'adapte en permanence à nos façons de travailler respectives. Il a travaillé avec beaucoup de pilotes auparavant. On n'a absolument aucun souci. Il y a beaucoup de spéculations. La plupart, c'est du n'importe quoi. En réalité, on a une super relation. Travailler avec lui est génial. C'est un mec formidable, il bosse super dur. Moi aussi, d'ailleurs. Et on ne fait pas tout à la perfection chaque week-end », lâche le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.