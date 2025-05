Le PSG en Formule 1, la rencontre décisive avec Al-Khelaïfi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pilote de l’écurie Alpine en Formule 1, Pierre Gasly est également un grand fan du PSG. Amoureux du club de la capitale depuis son plus jeune âge, il avait d’ailleurs collaboré avec la formation parisienne la saison dernière en s’affichant avec un casque aux couleurs du PSG lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et tout cela aurait été possible pour Gasly grâce à une rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi.

Samedi soir, pour la finale de la Ligue des Champions, Pierre Gasly sera devant sa télévision. En tant que fan du PSG, le pilote Alpine ne manquera pas ce grand rendez-vous dans l’histoire du club de la capitale. Fan parisien, Gasly a expliqué à propos de cette passion au Parisien : « Quand mon amour pour le PSG a-t-il débuté ? Je devais avoir dans les cinq ans, dès que j’ai commencé à jouer. Mes frères regardaient les matchs à la télé alors je faisais comme eux. Quand j’ai eu sept ans, Pauleta est arrivé à Paris et je l’ai immédiatement adoré. C’était le capitaine et j’avais son maillot. Quelques années plus tard, j’ai arrêté de jouer pour me mettre plus sérieusement au karting, mais ma passion pour le PSG a perduré ».

« J’avais eu précédemment la chance de rencontrer Nasser Al-Khelaïfi » Pierre Gasly a également amené le PSG en Formule 1 à sa manière. En effet, l’an dernier, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote Alpine avait un casque aux couleurs du club de la capitale. Et à propos de cette collaboration, Gasly a pu expliquer : « C’était un moment incroyable, par ailleurs assez particulier. J’avais eu précédemment la chance de rencontrer Nasser Al-Khelaïfi, le président, et on avait gardé au fil du temps une très bonne relation, qui a donc débouché sur cette collaboration. Pour un pilote, quel qu’il soit, le casque est la manifestation de son identité. C’est ce qu’il a de plus personnel. Pour un fan comme moi, c’est quand même dingue de porter les couleurs de son club préféré ! ».