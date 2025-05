F1 : L'annonce qui confirme le transfert de Verstappen ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plusieurs mois que l'avenir de Max Verstappen est commenté. Un départ de Red Bull ne semble plus être une utopie et l'une des destinations les plus probables pour le quadruple champion du monde serait Aston Martin. D'ailleurs, la récente annonce de Fernando Alonso pourrait ouvrir la porte au Néerlandais.

Quel sera l'avenir de Max Verstappen ? Bien qu'il ait un contrat jusqu'en 2028, la question se pose puisque Red Bull a plusieurs fois évoqué l'existence de clause de performance qui permettent au Néerlandais de partir si jamais sa monoplace ne lui offre pas la possibilité de se battre pour le titre. Et l'une des écuries qui exercent le plus gros pressing pour attirer le quadruple champion du monde n'est autre qu'Aston Martin. Cependant, ce ne serait pas avant 2027 puisque Fernando Alonso possède un contrat jusqu'en 2026. Mais justement, le pilote espagnol sème le doute sur son avenir ce qui pourrait ouvrir en grand la porte d'Aston Martin à Max Verstappen.

Fernando Alonso laisse planer le doute sur son avenir « Je ne sais pas si je courrai en 2027. Pour l’instant, mon contrat ne court que pour 2026 pour le pilotage, même si je suis lié à long terme avec Aston Martin F1. Je déciderai l’année prochaine. Mais j’espère que le circuit continuera, et j’en suis sûr », confie le double champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. En effet, en plus de sa carrière de pilote, Fernando Alonso est devenu ambassadeur du Circuit de Catalunya sur lequel le paddock a rendez vous ce week-end.