F1 : Pierre Gasly champion du monde, l'annonce choc !

Engagé dans une nouvelle saison qui s'annonce galère, Alpine se projette toutefois avec ambition vers le futur. L'équipe française, qui sera motorisée par Mercedes à partir de 2026, vis même le titre mondial dès 2027 comme le promet Flavio Briatore. De quoi faire rêver Pierre Gasly.

Comme c'est le cas de nombreuses écuries, 2025 ressemble à une année de transition pour Alpine en attendant la révolution en 2026 et la réglementation moteur qui sera totalement chamboulée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'écurie française s'est d'ores-et-déjà offert le bloc Mercedes pour la saison prochaine. Une très gros coup sur le papier qui pourrait permettre à Alpine de rapidement jouer le titre. Flavio Briatore, qui a permis à Michael Schumacher (1994 et 1995 chez Benetton) et Fernando Alonso (2005 et 2006 chez Renault) de devenir champion du monde, est persuadé de pouvoir offrir un titre à Alpine en 2027. Pierre Gasly peut donc rêver.

Briatore vise le titre mondial en 2027 « En 2026, on peut gagner des courses, je l'affirme ! Et, en 2027, on veut pouvoir rivaliser au championnat du monde. C'était une décision très difficile à prendre de récupérer la motorisation Mercedes. Mais, dans notre sport, pour gagner, on doit avoir les mêmes possibilités que les autres. Pour un million de raisons qui appartiennent au passé, nous avions un handicap à ce niveau », lâche-t-il dans les colonnes du Monde avant d'en rajouter une couche.