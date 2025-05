F1 - Transfert de Verstappen : Le coup de tonnerre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen continue d'être un enjeu majeur et largement discuté en Formule 1. Cependant, le dossier pourrait être très rapidement clos au moins pour 2026 compte tenu du fait qu'une clause va bientôt expirer. Autrement dit, Verstappen et Red Bull, c'est encore loin d'être terminé.

Frustré cette saison face aux McLaren qui semblent largement supérieures en terme de performance, Max Verstappen serait toujours incertain concernant son avenir chez Red Bull. Et pour cause, bien que son contrat court jusqu'en 2028, le quadruple champion du monde dispose de certaines clauses lui permettant de quitter l'écurie autrichienne. Helmut Marko l'a plusieurs fois confirmé, il s'agit de clause de performance.

Verstappen, la clause qui va tout changer Cependant, Motorsport fait une fait une nouvelle annonce dans ce dossier. D'après le média spécialisé, la date butoir de la clause de sortie basée sur les performances de Red Bull est fixée à fin juin, et pour qu'elle soit activée, il faut que Max Verstappen ne soit pas présent dans le Top 4 du classement général au soir du Grand Prix d'Autriche. Ce qui semble hautement improbable. Et pour cause, le Néerlandais, actuellement troisième derrière Oscar Piastri et Lando Norris possèdent 57 points d'avance sur Charles Leclerc cinquième. Autrement dit, si Max Verstappen conserve au moins 50 points d'avance sur le pilote Ferrari à l'issue du GP d'Espagne ce week-end, sa clause sera alors officiellement caduque et son avenir chez Red Bull réglé au moins pour 2026.