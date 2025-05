F1 : Gasly prêt à le virer à cause du PSG !

Alors que Pierre Gasly va disputer le Grand Prix d’Espagne ce week-end, le pilote Alpine sera devant sa télévision ce samedi soir pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan. Grand fan du club de la capitale, Gasly sera bien évidemment au rendez-vous qui pourrait découler sur un licenciement.

Gasly amoureux du PSG !

Concernant sa passion pour le PSG, Pierre Gasly a avoué lors d’un entretien pour Le Parisien : « Quand mon amour pour le PSG a-t-il débuté ? Je devais avoir dans les cinq ans, dès que j’ai commencé à jouer. Mes frères regardaient les matchs à la télé alors je faisais comme eux. Quand j’ai eu sept ans, Pauleta est arrivé à Paris et je l’ai immédiatement adoré. C’était le capitaine et j’avais son maillot. Quelques années plus tard, j’ai arrêté de jouer pour me mettre plus sérieusement au karting, mais ma passion pour le PSG a perduré ».