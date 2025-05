Racisme - Dembélé : Le coup de gueule de Booba !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques heures de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, Booba a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. Alors qu'un cliché d'Ousmane Dembélé avec sa femme a entraîné une vague de réactions notamment dans la fachosphère, le rappeur a tenu à exprimer sa colère.

Ousmane Dembélé est un homme discret. Sur le terrain, le joueur dévoile ses arabesques balle au pied et sa panoplie de dribbles. Par contre, le champion du monde 2018 laisse très peu d’informations fuiter. Marié depuis plusieurs années, Dembélé a, toutefois, accepter d’apparaître avec sa femme devant les caméras après la victoire du PSG face au Stade de Reims en finale de Coupe de France s amedi dernier.

« Gros racistes impuissants »

« Gros racistes impuissants et lâches laissez les gens vivre et pratiquer leur religion occupez vous de bobonne qui a les seins qui tombent et rendez-vous samedi car cet homme va vous guider vers le droit chemin » a confié Booba.