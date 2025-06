F1 - Scandale Verstappen : C’est officiel !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après son accrochage qui a fait scandale avec George Russell, Max Verstappen risquait une suspension immédiate pour le prochain Grand Prix, à cause d'une autre situation litigieuse avec Charles Leclerc. Finalement, la FIA a classé cet incident sans suite ce qui offre un sursis au pilote Red Bull qui ne compte plus qu'un point sur son permis jusqu'au 30 juin.

A Barcelone dimanche, Max Verstappen a fait des siennes à la suite de son accrochage avec George Russell , qu'il a d'abord laissé passer avant de lui rentrer dedans. Une action totalement incompréhensible de la part du quadruple champion du monde qui lui a d'ailleurs valu une pénalité de 10 secondes ainsi qu'un retrait de 3 points sur son permis. Il ne lui reste donc plus qu'un point jusqu'au 30 juin ce qui signifie que s'il comment une nouvelle infraction lors des deux prochains Grand Prix, il sera automatiquement suspendu une course. D'ailleurs, il aurait pu écoper de cette suspension dès dimanche puisque Max Verstappen était également jugé pour incident avec Charles Leclerc . Mais la FIA a finalement estimé que cela ne valait pas de pénalité supplémentaire.

« La voiture 16 (Leclerc) a dépassé la voiture 1 (Verstappen) au début de la ligne droite. Les deux voitures se déplaçaient légèrement l’une vers l’autre au milieu de la piste et une collision mineure s’est produite en conséquence. Les deux pilotes ont admis que c’était une collision évitable et qu’elle aurait pu engendrer un gros accident, mais aucun pilote n’a été désigné comme principalement responsable », précise la Fédération internationale par le biais de ce communiqué.

«Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de particulier»

De son côté, Charles Leclerc avait également évoqué cet incident. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de particulier. Max a fait une erreur à la sortie du dernier virage, je suis passé côte à côte. Il a essayé de me placer sur le côté sale de la piste, comme je l’aurais fait, ce qui est normal. Et puis, une fois que j’ai pris l’avantage en termes de vitesse, j’ai essayé de profiter un peu de l’aspiration. Au premier mouvement, j’étais prêt à bouger un tout petit peu. Au deuxième, il ne l’était pas. C’est toute la différence, qu’il y ait ou non contact, mais au final, c’est la course. Je ne pense pas qu’il y ait de gros problème », assure le pilote Ferrari dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.