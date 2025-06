Scandale en F1 : La grosse annonce de Verstappen !

Dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, Max Verstappen a réalisé un très vilain geste sur George Russell (Mercedes). S’il n’a pas reconnu ses torts malgré une lourde pénalité infligée par la FIA, le quadruple champion du monde en titre a finalement rétropédalé, et a tenu à s’excuser pour son comportement sur son compte Instagram ce lundi.

« Une manœuvre qui n’était pas la bonne et qui n’aurait pas dû avoir lieu »

« Nous avions une stratégie passionnante et une bonne course à Barcelone, jusqu’à l’intervention de la voiture de sécurité. Notre choix de pneus jusqu’au bout et quelques manœuvres après le redémarrage de la voiture de sécurité ont alimenté ma frustration, ce qui a conduit à une manœuvre qui n’était pas la bonne et qui n’aurait pas dû avoir lieu. Je donne toujours tout pour l’équipe et les émotions peuvent être fortes. On gagne parfois ensemble, on perd parfois ensemble. Rendez-vous à Montréal », a écrit Verstappen sur Instagram.