F1 - Verstappen : Un transfert de folie annoncé ?

Malgré ses difficultés cette saison, Max Verstappen conserve un statut incontestable chez Red Bull. Naturellement, l’épauler devient un calvaire pour son coéquipier tant le talent du Néerlandais fait l’unanimité au sein de l’écurie autrichienne. Yuki Tsunoda a donc peut-être pris une décision folle en décidant de le rejoindre il y a quelques semaines.

Tout ne se passe pas comme prévu pour Max Verstappen cette saison. 10e du Grand Prix d’Espagne ce dimanche, le Néerlandais a laissé échapper de précieux points dans la course au titre. Mais malgré ses difficultés, le pilote de 27 ans conserve un statut incontestable chez Red Bull. Il faut dire que ses quatre titres de champion du monde et son talent naturel parlent pour lui. De ce fait, il devient très compliqué pour son coéquipier de l’épauler convenablement. Et Yuki Tsunoda semble découvrir cela.