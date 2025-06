F1 : Coup de poker d’Hamilton, Ferrari valide !

Le Grand Prix d’Espagne a été plutôt mitigé pour Ferrari. Si Charles Leclerc est monté sur la troisième marche du podium, Lewis Hamilton a du se contenter d’une sixième place. L’écurie italienne a malgré tout validé le pari pris par le septuple champion du monde sur la piste de Barcelone.

«On a manqué de rythme dès le départ»

« Cette journée ne s'est clairement pas passé comme je l'espérais. Je me sentais bien avant la course, après des qualifications plutôt bonnes et avec une voiture qui montrait de meilleurs signes. Mais l'équilibre n'était pas bon tout au long de la course, et on a manqué de rythme dès le départ. On n'a pas encore d'explication à cela, donc il va falloir analyser les données et chercher s'il y a un problème sous-jacent » a notamment confié Lewis Hamilton. Du côté de Ferrari, on a néanmoins validé le pari pris par le pilote de 40 ans sur la piste de Barcelone concernant les pneus.