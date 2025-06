Verstappen - F1 : Red Bull abandonne ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors des quatre dernières saisons, Max Verstappen a su maintenir Red Bull au top en raflant quatre titres de champion du monde. Cependant, déjà battue par McLaren et Ferrari l’année dernière, l’écurie autrichienne affiche encore plus de difficultés cette saison au vu des performances de sa figure de proue Verstappen. Un constat plus qu’alarmant pour Helmut Marko.

Au Grand Prix d’Espagne, Max Verstappen a écopé d’une pénalité de 10 secondes en raison d’un incident de course avec George Russell. Résultat final : le quadruple champion du monde en titre a donc dû se contenter de la 10ème place et se retrouve à 49 points d’Oscar Piastri au classement des constructeurs, vainqueur de cinq Grands Prix cette saison à 15 courses de la fin du championnat du monde.

«La RB21 peut être championne ? Pour le moment, non, je dois l'admettre ouvertement» La marche est-elle trop haute pour Max Verstappen ? La RB 21, monoplace de Red Bull pour cette saison 2025, est-elle en mesure d’hisser Max Verstappen à un 5ème titre de champion du monde ? Pas vraiment d’après Helmut Marko. « Pour le moment, non, je dois l'admettre ouvertement. Et ça rend les choses encore plus dures... Max doit piloter absolument à la limite, à chaque tour. Et on peut voir que Yuki Tsunoda a du mal face à lui, comme tous ses coéquipiers auparavant. Il est le seul à pouvoir composer avec cette voiture ».