F1 - Lewis Hamilton : La rencontre inattendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lewis Hamilton a rencontré mercredi le Premier ministre britannique Keir Starmer à Downing Street pour discuter du système éducatif britannique. Un sujet important aux yeux du pilote, impliqué à travers sa fondation Mission 44, qui milite pour un système éducatif inclusif. Les deux hommes ont évoqué leur échange après cette table ronde.

Mercredi, Lewis Hamilton a troqué sa combinaison de pilote pour une tenue plus sobre afin de rencontre le Premier ministre britannique au 10 Downing Street. La star de Ferrari a participé à une table ronde avec Keir Starmer, accompagné de la secrétaire d’État à l’Éducation Bridget Phillipson, afin d’échanger sur les mesures que le gouvernement britannique pourrait mettre en place sur son système éducatif. Un sujet important aux yeux de Lewis Hamilton, qui a créé sa propre fondation (Mission 44) pour lutter contre les inégalités.

« Je suis reconnaissant que le gouvernement se soit engagé à collaborer avec Mission 44 » Une rencontre fructueuse comme l’a raconté Lewis Hamilton à l’issue de ses échanges avec le gouvernement. « J’ai eu des difficultés à l’école et je n’ai jamais eu l’impression d’être entendu. C’est pourquoi je sais par expérience qu’il est essentiel de veiller à ce que chaque élève ait le sentiment d’appartenir à l’école, a confié la star de Ferrari, rapporté par Nextgen-Auto. Je suis reconnaissant qu’à la suite de cette réunion, le gouvernement se soit engagé à collaborer avec Mission 44 pour mettre en œuvre des changements visant à rendre le système éducatif plus inclusif. Je suis très fier du chemin parcouru par Mission 44 en si peu de temps et de l’opportunité que nous avons de transformer la vie des élèves vulnérables à travers le pays. »