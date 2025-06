Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le début du mariage entre Lewis Hamilton et Ferrari n’est clairement pas ce à quoi le champion du monde aux sept titres s’attendait. En difficulté après 9 Grands Prix au volant de la SF-25, Hamilton en a assez et l’a fait savoir en Espagne le week-end dernier. Une situation plus qu’alarmante du point de vue de Nico Rosberg.

Septuple champion du monde en Formule 1, Lewis Hamilton court derrière sa huitième couronne depuis la désillusion d’Abu Dhabi en décembre 2021. Pour rappel, le Britannique avait été battu par Max Verstappen dans le dernier tour de la course à Djeddah après l’intervention d’une voiture de sécurité. Un crève-cœur pour Hamilton qui espérait pouvoir devenir le champion du monde incontesté en raflant un titre mondial de plus que la légende Michael Schumacher. Afin d’éventuellement atteindre son objectif, Lewis Hamilton a décidé de quitter Mercedes après plus de dix années de partenariat pour Ferrari, son rêve de gosse.

«Il répétait juste qu’il voulait rentrer chez lui» Toutefois, le début de cette collaboration avec la Scuderia n’est pas idyllique. Outre les résultats poussifs, Lewis Hamilton n’ayant toujours pas décroché le moindre podium en 9 Grands Prix, ce sont les incompréhensions et les accrochages à la radio avec son technicien de course qui interpellent. Sixième du Grand Prix d’Espagne dimanche dernier, le pilote aux sept couronnes mondiales semble perdu et ça ne lui ressemble pas du tout d’après son ancien coéquipier chez Mercedes Nico Rosberg. « C’était vraiment dur à regarder. Une journée cauchemardesque pour lui, il manquait clairement de rythme, ce qui est extrêmement rare pour Lewis. Il semblait complètement perdu. Il n’avait aucune explication, il répétait juste qu’il voulait rentrer chez lui. Quand un pilote n’a aucune réponse à ses contre-performances, c’est un très mauvais signe ».