F1 - Verstappen : L’annonce qui confirme son transfert ?

Où évoluera Max Verstappen la saison prochaine ? Cette question affole déjà le marché des transferts de la F1 . Le quadruple champion du monde dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull , qu’il peut activer si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et pour le moment, le Néerlandais est plutôt mal embarqué dans la course au titre. Troisième du classement général, Max Verstappen compte 49 points de retard sur le leader Oscar Piastri . Günther Steiner ne voit d’ailleurs pas le pilote de 27 ans être en mesure de se battre pour défendre son titre.

«Il n’est pas toujours là pour gagner»

« Je ne pense pas que la saison soit décidée avant longtemps. Je pense aussi que Max... je ne le vois vraiment pas se battre pour le championnat. [...] Il aura des hauts et des bas, mais il n’est pas toujours là pour gagner. Mais les McLaren sont toujours là. Si vous regardez les courses, elles n’ont jamais eu de week-end faible. Elles ont toujours été bonnes. Et parfois, Max est Super Max, et alors il peut les battre, mais Super Max a besoin d’une bonne Red Bull. Et la Red Bull... à Barcelone, c’est sûr, elle n’était pas à la hauteur des McLaren. Elle était assez loin » a lancé l’ancien dirigeant d’Haas dans des propos rapportés par NextGen-Auto.