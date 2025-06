F1 : Verstappen craque, l'annonce inquiétante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sanctionné pour avoir délibérément foncé sur George Russell lors du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen aurait mérité d'être disqualifié selon Gunther Steiner qui craint que la FIA ait joué à un jeu dangeureux en créant un précédant qui pourrait en inspirer d'autres.

Dimanche lors du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen a créé la polémique en fonçant délibérément sur George Russell en pleine course. Un comportement qui a valu une pénalité de 10 secondes au pilote Red Bull ainsi qu'un retrait de trois points sur son permis. Une sanction très insuffisante aux yeux de Gunther Steiner.

Gunther Steiner s'inquiète de la décision de la FIA « Panique, peut-être, n’est pas le bon mot, mais je pense qu’il a perdu la tête. Il n’est pas habitué à ça. Il était tellement contrarié par les pneus qu’ils lui avaient montés. Je pense que c’est ce qui a déclenché le problème, et peu de pilotes… lorsqu’il a accéléré et s’est retrouvé en travers au restart, rares sont ceux qui auraient pu rattraper une voiture comme celle-là. C’était assez brutal. Il l’a rattrapé, mais visiblement, dans sa tête, il se disait : "C’est fini. Je suis foutu". Et là, il n’arrivait plus à se ressaisir. C’était bizarre, car on sait qu’il est un peu capricieux, mais pas à ce point-là. Je pense qu’il était très déçu, car au final, il avait fait une bonne course jusque-là. Les trois arrêts de Red Bull ont été excellents. Je pense qu’ils ont poussé McLaren à fond, autant qu’ils le pouvaient avec la voiture qu’ils avaient. Mais Max, à la fin, a fait tout ce qu’il ne devrait pas faire normalement », regrette-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.