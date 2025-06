Formule 1 - Red Bull : La candidature surprise pour aider Versttapen !

Pour le moment, la saison est mitigée pour Red Bull. Alors que Max Verstappen est 3ème au championnat du monde, c'est plus compliqué pour le pilote qui l'accompagne. Liam Lawson n'a pas fait long feu et celui qui l'a remplacé, Yuki Tsunoda, ne fait pas forcément mieux. Une situation qui a interpellé Valtteri Bottas, qui s'est dit prêt à dépanner Red Bull. A condition que l'écurie britannique le veuille.

3ème pilote chez Mercedes, Valtteri Bottas pense à son avenir. Et le Finlandais a un oeil attentif à ce qui se passe actuellement du côté de chez Red Bull. Après des années à dominer la Formule 1, l'écurie britannique a un peu plus de mal face à McLaren notamment. Max Verstappen est aujourd'hui le 3ème pilote de la grille derrière Oscar Piastri et Lando Norris. Mais pour ce qui est du second pilote Red Bull, c'est encore une autre histoire. En effet, le coéquipier de Verstappen galère depuis le début de la saison. Liam Lawson peut en témoigner, lui qui a rapidement été écarté. Et ce n'est pas mieux avec Yuki Tsunoda. Bottas y voit là donc possiblement une chance pour lui...