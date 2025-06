F1 - Ferrari : C’est terminé, la terrible annonce de Lewis Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Lewis Hamilton ne semble clairement pas en phase avec sa monoplace. Le septuple champion du monde ne parvient pas à obtenir du rythme en course, et a fait part de sa volonté de disposer d’une voiture beaucoup plus rapide pour 2026 chez Ferrari.

La saison 2025 de Lewis Hamilton n’a pas démarré de la meilleure des manières. En difficulté, le septuple champion du monde est régulièrement derrière son coéquipier Charles Leclerc en termes de rythme. Surtout, le pilote britannique commence sérieusement à montrer des signes d’agacement envers sa monoplace, alors que Ferrari traverse une crise de résultats.

« Il faut commencer à structurer l’équipe » Sixième à l’arrivée du Grand Prix d’Espagne, Lewis Hamilton occupe la même position au classement du championnat du monde. Une production bien trop décevante au vu de son standing. Néanmoins, « King Lewis » semble d’ores et déjà avoir tiré un trait sur cette saison 2025, et souhaite que Ferrari se focalise désormais sur la conception de la monoplace de 2026. « Il faut commencer à structurer l’équipe, se familiariser avec les outils, affiner les processus… pour que, l’année prochaine, on soit prêts à livrer une vraie voiture compétitive », a récemment affirmé Lewis Hamilton, relayé par l’Auto Journal.