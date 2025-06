F1 : Mieux sans Hamilton ? La réponse cash chez Mercedes !

Parti du côté de Ferrari durant l’intersaison, Lewis Hamilton a donc légué son rôle de leader chez Mercedes à George Russell. Selon les propres dires de son ancien coéquipier Valtteri Bottas, l’ambiance au sein des Flèches d’Argent est bien plus détendue et sereine depuis le départ du septuple champion du monde.

« On sent l’équipe un peu plus sereine sans la pression mise par Lewis »

« Du changement ? Oui et non. Au final, l’esprit est resté le même. La mentalité de gagnant est toujours là ; tout le monde travaille dur, essaie de résoudre les problèmes et de s’améliorer. Cela n’a absolument pas changé. Autrement, la perte d’une figure aussi importante que Lewis a, je pense, fait une différence. C’est difficile à décrire, mais je pense qu’il y a eu un certain enthousiasme à l’idée que le jeune Kimi arrive et que George soit le pilote le plus expérimenté. C’est peut-être un peu plus détendu, d’une certaine manière. On sent l’équipe un peu plus sereine sans la pression mise par Lewis », a ainsi confié l’ancien pilote finlandais dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.