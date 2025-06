F1 : Un Français avec Verstappen, «je refuserais aussi fort que possible»

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Impressionnant pour ses débuts en Formule 1 avec Racing Bulls, les performances d’Isack Hadjar n’ont pas échappé à Red Bull, où Yuki Tsunoda rencontre les mêmes difficultés que Liam Lawson. À tel point qu’une arrivée aux côtés de Max Verstappen est déjà évoquée, mais pour Nico Rosberg, si l’occasion se présentait, le Français serait bien avisé de refuser.

Toutefois, Nico Rosberg déconseille à Isack Hadjar d’accepter une promotion chez Red Bull si elle venait à se présenter à lui. « Si j’étais Hadjar, si l’équipe commençait à évoquer une promotion, je refuserais littéralement. Je refuserais aussi fort que possible. Parce qu’il fait du très bon travail avec Racing Bulls, il est dans une très bonne position, il suffit de refuser et de dire ’pas question’. C’est ce qu’il faut faire, décliner la proposition », a déclaré le champion du monde 2016, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Je ne pense pas qu’il soit encore prêt »

« J’ai vraiment du mal à comprendre cela moi-même. Tout indique que Max Verstappen est spécial. Et c’est la seule chose que vous pouvez dire à ce sujet, parce que tous ces gars sont de grands pilotes. On dirait qu’il est juste à un autre niveau que tous les autres », a ajouté Nico Rosberg, à propos des difficultés rencontrées par les coéquipiers de Max Verstappen. « Isack est un pilote dont Racing Bulls pense qu’il a un style très similaire à celui de Max Verstappen. Je ne pense pas qu’il soit encore prêt. Mais Isack est-il la réponse à leurs problèmes ? Si Hadjar est ce qui se rapproche le plus de Max Verstappen, alors il a la tâche plus facile de s’adapter à cette voiture, qui a été conçue et développée davantage au goût de Max. Red Bull dit que Sergio Pérez a été un peu réticent à donner son avis l’année dernière, donc les commentaires étaient tous ceux de Max, donc la voiture est allée dans la direction de Max. »