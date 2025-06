F1 : Du jamais vu avec Max Verstappen ?

Quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen lutte pour défendre sa couronne. Le pilote de Red Bull est pour l’instant mal engagé dans la course pour le titre cette saison. Il faut dire que la concurrence est particulièrement rude pour le Néerlandais cette année, et ce n’est pas Mika Häkkinen qui dira le contraire.

Max Verstappen n’est pas au bout de ses galères. Quadruple champion du monde, le Néerlandais fait de son mieux pour défendre sa couronne. Troisième du classement général de la F1, le pilote de 27 ans est pour l’instant mal engagé dans la course au titre. Les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris sont plus performantes que la Red Bull de Max Verstappen. La concurrence est particulièrement rude cette saison. Mika Häkkinen affirme même qu’il n’a jamais vu cela avant.