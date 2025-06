F1 : Le coup de poker qui fait halluciner Lewis Hamilton !

Depuis son arrivée chez Ferrari, Lewis Hamilton peine à obtenir des résultats satisfaisants. Le pilote de 40 ans ne pointe qu’à la sixième place du classement général de la F1. À l’inverse, Lando Norris et Oscar Piastri rayonnent avec McLaren. Le septuple champion du monde avoue d’ailleurs être bluffé par le travail que l’écurie britannique a réalisé jusqu’à présent.

La saison 2025 ne se passe pas exactement comme prévu pour Lewis Hamilton . Le pilote de 40 ans pensait relancer sa carrière en signant chez Ferrari après plus d’une décennie chez Mercedes. Mais finalement, le septuple champion du monde peine à tirer le meilleur de sa monoplace. Résultat, Lewis Hamilton ne pointe qu’à la sixième place du classement général de la F1 . À l’inverse, Oscar Piastri et Lando Norris font des merveilles au volant de leur McLaren .

Les deux pilotes occupent les deux premières places du classement, devant Max Verstappen . L’écurie britannique, elle, pointe à la première place du championnat constructeur. Oscar Piastri semble même bien parti pour prendre son premier titre de champion du monde et succéder à son homologue de chez Red Bull . Lewis Hamilton avoue d’ailleurs être bluffé par le travail de McLaren et le pari qu’ils ont pris en travaillant sur leur développement.

«Ce n’est pas un retard insurmontable»

« C’est un travail incroyable que fait McLaren en F1 en ce moment. Pour moi, c’est une demi-seconde, mais ils ont probablement trois dixièmes d’avance sur les concurrents qui les suivent. Un peu plus de trois dixièmes, je pense. Ce n’est pas un retard insurmontable. Mais, par exemple, beaucoup de travail a été effectué... des mois ont été consacrés au développement et cela mène parfois à l’obtention d’un dixième de seconde de performance, rarement plus » a avoué le pilote de Ferrari. À voir maintenant si la Scuderia fera le nécessaire pour rattraper rapidement son retard sur McLaren.