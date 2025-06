F1 - Transfert de Verstappen : Mercedes confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son avenir chez Red Bull fait largement parler, plusieurs options sont étudiées à l'image de celle d'une signature chez Mercedes. D'ailleurs, George Russel a parfaitement conscience que sa place est menacée puisqu'il confirme que Toto Wolff sautera sur l'occasion de recruter le Néerlandais si jamais la porte s'ouvrait.

Alors que l'avenir de Max Verstappen n'est toujours pas officiellement réglé puisqu'il possède toujours une clause lui permettant de partir si jamais Red Bull ne lui offre pas une monoplace capable de lutter pour le titre. Dans cette optique, Mercedes a longtemps été cité parmi les prétendants crédibles pour attirer le quadruple champion du monde, ce qui menacerait directement le baquet de George Russell. Ce dernier est d'ailleurs parfaitement conscient de la situation et confirme même que Toto Wolff ne se privera de le recruter s'il en avait l'opportunité.

Russel confirme Mercedes sera intéressé par Verstappen « Je l’ai dit, si Toto peut avoir Max, je pense qu’il le prendra. Donc non, ma place n’est pas assurée. Rien n’est certain. Mais si je reste chez Mercedes, l’année prochaine sera ma cinquième année avec l’équipe. Personne ne sait quand mon heure viendra. Il faut juste s’assurer de maintenir des performances constantes. Et ce qui se passera ensuite, seul le temps nous le dira, si nous avons visé juste », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'évoquer ses chances de remporter un titre avec Mercedes.