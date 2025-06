F1 : Surprise, Ferrari fait halluciner Lewis Hamilton !

Son transfert a fait beaucoup de bruit en F1. À 40 ans, Lewis Hamilton a tenté de relancer sa carrière en quittant Mercedes pour rejoindre Ferrari. Avec son statut, le septuple champion du monde s’attendait à être plutôt libre. Mais la politique de la Scuderia, plus stricte, a pris le Britannique par surprise.

Son transfert a eu l’effet d’un coup de tonnerre en F1 . Lewis Hamilton a décidé, après plus d’une décennie chez Mercedes , de rejoindre Ferrari . Le pilote de 40 ans pensait ainsi relancer sa carrière pour revenir au sommet de la discipline. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le septuple champion du monde jusqu’à présent, lui qui pointe à la sixième place du classement général. Il faut dire que Lewis Hamilton doit encore s’adapter à une équipe qui l’a prise par surprise à son arrivée.

«Lewis s’attendait à ce qu’il fasse tout ce qu’il voulait»

« Ferrari est une équipe très politique et très complexe, et cela a surpris Lewis. Je pense que Lewis s’attendait à ce que, puisqu’il était Lewis, il fasse tout ce qu’il voulait » a confié Juan Pablo Montoya dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Le fonctionnement chez Ferrari n’est pas le même que chez Mercedes, et Lewis Hamilton doit encore s’y habituer.