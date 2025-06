Lewis Hamilton avec une vedette d'Hollywood, il balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les férus de Formule 1 retiennent leur souffle. A partir du 25 juin, le film F1 sera disponible dans les salles de cinéma. Un long métrage immersif au coeur du monde de la discipline reine de la course automobile avec Brad Pitt, mais aussi les têtes d'affiche du paddock comme Lewis Hamilton, également co-producteur du film de Joseph Kosinski. Le pilote de Ferrari raconte.

Lewis Hamilton fait un premier pas dans le monde du cinéma. Le septuple champion du monde de Formule 1 est la star incontestée de la discipline reine de la course automobile. Pilote chez Ferrari depuis le début de la saison, le Britannique n'apparaîtra pas seulement aux crédits du film F1 qui sortira dans les salles de cinéma françaises le 25 juin prochain. Hamilton tiendra un rôle à l'écran dans ce long-métrage de Joseph Kosinski avec des prises de vues réelles filmées pendant divers Grands Prix de Formule 1 ces dernières années.

Lewis Hamilton : «Ce qui est fascinant chez Brad c’est qu’il a l’âme d’un compétiteur» A l'affiche de ce blockbuster novateur, on retrouvera Damson Idris, Javier Bardem et surtout la star d'Hollywood Brad Pitt. Une expérience immersive folle sera offerte aux spectateurs grâce à une collaboration totale de la part de la Formule 1 selon Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Auto Hebdo. « Les accès que nous avons eus auprès de la Formule 1 sont inédits. Nous avons filmé sur les week-ends de course avec la 11e équipe, APXGP, et vous retrouverez cette authenticité dans le film ». Il y a quelques jours, Hamilton livrait une interview à GQ par le biais de laquelle il se confiait sur sa collaboration professionnelle avec Brad Pitt sur le tournage de F1. « Ce qui est fascinant chez Brad (ndlr Pitt) c’est qu’il a l’âme d’un compétiteur ».

La Formule 1 voit les choses en grand A l'approche de cette sortie dans les salles de cinéma, la Formule 1 fait une énorme campagne de promotion en affichant le film de Joseph Kosinski sur son site internet, en organisant des projections privées, mais également une « Parade des légendes » comme expliqué par Auto Hebdo programmée sur le Red Bull Ring en Autriche dans l'optique de présenter des voitures mythiques telles que la Ferrari 312T2 de Niki Lauda ou encore l'Aston Martin DB5 de James Bond.