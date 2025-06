F1 - Alpine : Surprise, Pierre Gasly annonce la fin ?

Le début de saison n’a pas été spécialement radieux pour Alpine. L’écurie française, dernière du classement constructeur, semble néanmoins être en train de remonter la pente. Pierre Gasly a terminé dans les points en Espagne, et estime que les galères de son équipe seront terminées s’ils réitèrent leur performance au Canada ce dimanche.

«Il reste beaucoup de travail à faire»

« En tant qu’équipe, nous étions relativement satisfaits de conclure ces trois épreuves consécutives par un top dix à Barcelone, mais il reste beaucoup de travail à faire pour maximiser nos performances sur le reste de la saison. La semaine dernière, nous sommes retournés directement à l’usine et au simulateur pour travailler avec l’écurie et analyser les courses précédentes afin de pouvoir poursuivre sur notre lancée à Montréal. Le Circuit Gilles Villeneuve est assez piégeux et difficile à maîtriser. Il propose de très longues lignes droites avec des chicanes rapides et des vibreurs hauts, ce qui demande une monoplace souple et beaucoup de confiance » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.