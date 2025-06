F1 - Ferrari : Leclerc lâche la vérité pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En Formule 1, le talent de Charles Leclerc est indéniable. Le Monégasque a su le prouver à plusieurs reprises en remportant différents Grands Prix. Toutefois, ça n'a jamais été suffisant jusqu'à présent pour remporter un titre de champion du monde. Et si c'était de la faute de Ferrari ? Leclerc ne devrait-il pas quitter la Scuderia pour briller ailleurs ? Le principal intéressé a été très clair à ce sujet.

Charles Leclerc sera-t-il un jour champion du monde de Formule 1 ? Ayant terminé 2ème en 2022, le Monégasque fait tout son possible pour tenter d'aller décrocher le Graal. Mais cela est-il réellement possible au volant d'une Ferrari ? Avec la Scuderia, Leclerc a déjà remporté 8 Grands Prix, mais sa monoplace doit être plus constante tout au long de la saison pour espérer le titre tant espéré. La question est de savoir si Ferrari peut-être fiable à ce sujet. Pour Charles Leclerc, la solution afin de remporter un titre de champion du monde pourrait tout simplement donc d'aller voir ailleurs...

« Aucune chance que je parte ! » Partira ? Ne partira pas ? Charles Leclerc s'est en tout cas vu conseiller par Günther Steiner de quitter Ferrari pour espérer être sacré champion du monde de Formule 1. Toutefois, rejoindre une autre écurie que la Scuderia ne semble pas être dans les plans du Monégasque, qui a fait savoir, rapporté par NextGen Auto : « Bien sûr que non, il n’y a absolument aucune chance que je parte ! Je crois au projet et je crois en Fred. C’est clair que c’est une période compliquée et dans des moments comme celui-ci, il est facile d’avoir des doutes ».