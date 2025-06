F1 : Leclerc annonce un sacrifice, c'est une masterclass !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans une saison compliquée pour Ferrari, Charles Leclerc a réussi à décrocher un nouveau podium lors du Grand Prix d'Espagne dimanche. Le Monégasque a franchi la ligne d'arrivée en troisième position après une course à rebondissements. Le week-end n'avait pourtant pas forcément bien débuté puisqu'il ne s'élançait que de la 7ème position. Une stratégie payante lui a permis de valider un beau résultat.

Associé à Lewis Hamilton cette année chez Ferrari, Charles Leclerc espérait connaître un début de saison un peu plus couronné de succès. Le pilote monégasque n'est que 5ème au classement des pilotes pour le moment mais il a réussi une belle performance ce dimanche en accrochant le podium du Grand Prix d'Espagne derrière Oscar Piastri et Lando Norris.

La bonne stratégie chez Ferrari pour Leclerc En optant pour des qualifications plus modestes, Ferrari a vu une occasion de décrocher un podium lorsque la safety car a été déployée en fin de course ce dimanche. Et c'est Charles Leclerc qui a su en profiter au terme d'un bel effort au redémarrage. « Je suis vraiment heureux. Évidemment, hier, j’ai sacrifié une partie de mes qualifications afin d’avoir de meilleurs pneus pour aujourd’hui. Je ne savais pas si cela allait payer. Finalement, ça a été le cas. Je pense que dans une course normale, nous aurions terminé en quatrième position. Avec la voiture de sécurité, nous avons eu de la chance et avons décroché un podium. Je suis donc très heureux » a-t-il réagi après la course d'après des propos rapportés par F1-Only.