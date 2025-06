F1 : Red Bull a déjà trouvé le remplaçant de Verstappen ?

La saison est mal engagée pour Max Verstappen. Troisième du classement général de la F1, le Néerlandais accumule la pénalité. Résultat, le pilote de 27 ans n’a plus qu’un point sur sa licence. Red Bull se serait donc penché sur la question de son remplaçant en cas de suspension. Et un nom semble sortir du lot.

Rien ne sourit à Max Verstappen cette saison. En difficulté au volant de sa monoplace, le pilote de 27 ans ne pointe qu’à la troisième place du classement général de la F1 derrière Lando Norris et Oscar Piastri. Le Néerlandais commence à laisser transparaître une certaine tension en piste et accumule les pénalités. Max Verstappen n’a donc plus qu’un point sur sa licence. Au prochain écart de conduite, le pilote de Red Bull pourrait être suspendu. L’écurie autrichienne se serait donc penchée sur la question de son remplaçant.