F1 - Hamilton : La relation inattendue avec son ex !

Du haut de ses 40 ans, Lewis Hamilton s’est lancé un nouveau défi. Le Britannique a quitté Mercedes après plus de dix ans de bons et loyaux services pour relancer sa carrière chez Ferrari. Son transfert n’a cependant pas terni sa relation avec son ex-coéquipier George Russell, bien au contraire.

« Nous nous sommes rapprochés ! Nous prenons parfois l’avion ensemble et nous nous parlons plus souvent en dehors des circuits. J’apprécie vraiment la compagnie de Lewis. Bien sûr, il est sous le feu des projecteurs, plus que n’importe lequel d’entre nous, et parfois, un bouclier protecteur se dresse. Mais dans un cadre intime, c’est quelqu’un avec qui je m’entends très bien. C’est agréable d’avoir quelqu’un comme lui, à qui je peux demander conseil de temps en temps, car il est à un stade complètement différent de sa carrière » a révélé le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Sa réputation est la même que celle de Max aujourd’hui»

« Je trace mon chemin, semaine après semaine. J’ai toujours dit que je n’avais peur d’être le coéquipier de personne. Fin 2021, Lewis était le meilleur du plateau. Personne n’aurait imaginé que quelqu’un chez Mercedes puisse le battre. Je suis arrivé et j’ai été performant dès la première course. J’ai toujours cru en moi. Sa réputation est la même que celle de Max aujourd’hui. Personne ne croit que Max est battable. Et on pensait la même chose de Lewis à l’époque. On oublie que Lewis a débuté en Formule 1 en tant que débutant et qu’il a terminé sur le podium à chaque fois lors de ses neuf premières courses, avec un double champion du monde (Alonso) comme équipier. C’est très éloquent » a ensuite ajouté George Russell.