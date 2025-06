F1 : Bagarre avec Verstappen, Leclerc balance !

Le Grand Prix d’Espagne n’a pas souri à Max Verstappen. Le pilote de Red Bull a terminé dixième, et a laissé échapper de nombreux points dans la course au titre. Le Néerlandais a notamment lutté avec Charles Leclerc sur la piste de Barcelone. Le Monégasque s’est d’ailleurs livré sur sa bagarre avec le quadruple champion du monde.

Max Verstappen a laissé de précieux points lui échapper dans la course au titre lors du Grand Prix d’Espagne . Le Néerlandais a terminé à la dixième place, et a donc laissé Oscar Piastri prendre le large au classement général de la F1 . Le quadruple champion du monde a notamment livré une belle bataille avec Charles Leclerc sur la piste de Barcelone . Le pilote de Ferrari s’est d’ailleurs lâché sur sa bagarre avec son homologue de chez Red Bull .

« C’était une bataille pour la position sur la piste afin de profiter de l’aspiration des pilotes devant. Max essayait de me pousser vers l’intérieur, là où il y a toute la gomme. Je ne voulais pas trop m’y engager, alors j’ai tenté de le pousser vers la gauche. On s’est touché. Heureusement pour nous, cela n’a pas eu de conséquences » a raconté Charles Leclerc dans des propos rapportés par F1i.

«Nous avons eu de la chance»

Au final, Charles Leclerc a terminé la course sur le podium, en troisième position derrière Lando Norris et Oscar Piastri. « Je suis vraiment heureux. Évidemment, j’ai sacrifié une partie de mes qualifications afin d’avoir de meilleurs pneus pour le Grand Prix. Je ne savais pas si cela allait payer. Finalement, ça a été le cas. Je pense que dans une course normale, nous aurions terminé en quatrième position. Avec la voiture de sécurité, nous avons eu de la chance et avons décroché un podium. Je suis donc très heureux » a-t-il d’ailleurs confié.