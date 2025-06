F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen reçoit un ordre !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec un seul point sur son permis, Max Verstappen est sous la menace d'une course de suspension en cas de nouvelle sanction lors des deux prochains Grand Prix. Une situation qui inquiète grandement Helmut Marko qui ordonne à son pilote de se tenir correctement.

Coupable d'un accrochage volontaire avec George Russell lors du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen avait écopé d'une pénalité de 10 secondes, mais surtout d'un retrait de 3 points sur son permis. Résultats, il ne lui en reste plus qu'un à défendre jusqu'au 30 juin. Cela signifie qu'il devra faire très attention et gérer ses émotions sous peine d'être suspendu pendant une course, ce qui serait une catastrophe pour Red Bull . C'est la raison pour laquelle Helmut Marko ordonne à son pilote de faire attention à sa conduite ce week-end au Canada.

«Une manœuvre qui n’était pas la bonne»

De son côté, Max Verstappen reconnaissait son erreur par le biais d'une publication Instagram : « Nous avions une stratégie passionnante et une bonne course à Barcelone, jusqu’à l’intervention de la voiture de sécurité. Notre choix de pneus jusqu’au bout et quelques manœuvres après le redémarrage de la voiture de sécurité ont alimenté ma frustration, ce qui a conduit à une manœuvre qui n’était pas la bonne et qui n’aurait pas dû avoir lieu. Je donne toujours tout pour l’équipe et les émotions peuvent être fortes. On gagne parfois ensemble, on perd parfois ensemble. Rendez-vous à Montréal ».