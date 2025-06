F1 - Leclerc : Coup de tonnerre chez Ferrari ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors Frédéric Vasseur est annoncé sur la sellette et aurait trois Grands Prix pour se sauver, Charles Leclerc se poserait de sérieuses questions sur son avenir chez Ferrari. Selon la presse italienne, dans l’entourage du Monégasque, on laisserait filtrer des doutes sur le fait qu’il honore son contrat, lui qui est lié à la Scuderia jusqu'en 2029.

« Il n’y a absolument aucune chance que je parte ! »

Récemment, Charles Leclerc avait pourtant nié en bloc un possible départ de Ferrari : « Bien sûr que non, il n’y a absolument aucune chance que je parte ! Je crois au projet et je crois en Fred. C’est clair que c’est une période compliquée et dans des moments comme celui-ci, il est facile d’avoir des doutes. Mais je ne pense pas à quitter Ferrari, je veux gagner avec Ferrari. Et je resterai aussi longtemps que je croirai en ce projet. Et j’y crois. J’ai toujours dit que j’avais une confiance totale en Fred et je suis convaincu qu’il est la personne idéale pour ramener Ferrari au sommet. C’est vraiment lui qui peut faire gagner Ferrari. Je l’ai toujours dit. J’espère vraiment qu’ensemble, nous pourrons ramener Ferrari au sommet. »