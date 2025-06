F1 : Fernando Alonso annonce la fin, la page est déjà tournée !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la saison n’est pas simple pour Aston Martin, Fernando Alonso, qui a enfin marqué ses premiers points au Grand Prix d'Espagne, tourne déjà son regard vers 2026 marquant le début de la collaboration avec Honda, qui fournira un moteur à l’écurie britannique. En attendant, l’Espagnol espère, au moins, faire le plein de confiance.

« L’objectif principal et nos espoirs sont pour 2026 »

« Mais pour être confiants et forts en 2026, il faut également créer une dynamique en 2025 et livrer sur la piste des pièces qui rendent la voiture plus rapide en 2025. Et cela donnera, je pense, un peu plus de confiance à l’équipe, de retour à Silverstone, ainsi qu’à nos outils, pour nous assurer que tout ce que nous développons pour 2026 a du sens, car nous allons sur la piste et cela répond aux attentes. Donc, oui, je pense qu’il y a encore un peu de travail à faire pour 2025, mais l’objectif principal et nos espoirs sont pour 2026. Nous comprenons la situation. Nous savons où nous en sommes en 2025, et tout ce que nous apporterons sur la piste ne sera qu’un changement minime en termes de positions et d’ordre d’arrivée. Je pense que le plus grand pas en avant à cet égard ne pourra se faire qu’en 2026, où tous nos espoirs sont placés », a confié Fernando Alonso, dont le contrat court justement jusqu’en 2026.