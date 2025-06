F1 - Ferrari : Le coup de gueule de Lewis Hamilton !

Le début de saison n’est pas aussi bon qu’escompté pour Ferrari. Malgré sa deuxième place au classement constructeur, la Scuderia voit Lewis Hamilton peiner au volant de sa monoplace. Des rumeurs ont d’ailleurs évoqué le début de tensions avec le Britannique. Le pilote de 40 ans a alors rétabli la vérité lui-même.

Malgré sa deuxième place au classement constructeur, Ferrari n’est pas vraiment satisfait de son début de saison. La Scuderia sait qu’elle a encore du retard sur McLaren , et l’équipe peine à le réduire. L’écurie italienne voit également Lewis Hamilton avoir du mal à s’adapter à sa monoplace. Le septuple champion du monde, qui pensait pouvoir relancer sa carrière après une fin compliquée chez Mercedes , se retrouve à la sixième place du classement général de la F1 . Des rumeurs ont ainsi évoqué d’éventuelles tensions entre le pilote de 40 ans et Ferrari . Lewis Hamilton a alors rétabli la vérité lui-même.

«Ce que les gens ont écrit n’a aucun sens»

« Les spéculations ? Je viens d’en prendre connaissance juste avant d’arriver ici, donc je n’ai pas lu les articles. Nous travaillons dur en coulisses. Tout n’est pas parfait, mais comme je l’ai dit, je suis ici pour travailler avec l’équipe, mais aussi avec Fred. Je veux que Fred soit là. Je crois sincèrement que Fred est la personne qui nous mènera au sommet. Donc, en fin de compte, ce que les gens ont écrit n’a aucun sens. La plupart des gens ne savent pas ce qui se passe en coulisses et tout n’est pas facile. Tout ne se passe pas comme sur des roulettes. Nous devons apporter des changements et il y a beaucoup de travail à faire » a lancé le Britannique dans des propos rapportés par F1 Only.