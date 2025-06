F1 : Un français avec Verstappen, il panique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Associé à Liam Lawson chez Red Bull en début de saison, Max Verstappen a vu Yuki Tsunoda débarquer assez vite puisque les performances du jeune néo-zélandais n'étaient pas suffisantes. Mais le Japonais a aussi du mal à montrer le bout de son nez de façon régulière et la menace plane quant à sa place dans la deuxième monoplace de la célèbre écurie. C'est le Français Isack Hadjar qui pourrait en profiter s'il ne parvient pas à renverser la situation.

Nouveau en Formule 1 cette saison, Isack Hadjar occupe un siège chez Racing Bulls, l'écurie petite sœur de Red Bull. Le pilote français réalise des performances plutôt convaincantes depuis le début de la saison et il pourrait bien un jour se retrouver aux côtés de Max Verstappen. La pression est sur Yuki Tsunoda qui sait qu'il peut faire mieux au volant de sa monoplace.

Tsunoda sous la menace de Hadjar A 25 ans, Yuki Tsunoda dispute actuellement sa 5ème saison en Formule 1. Le prometteur japonais n'a pas encore connu d'immense résultat et au volant de sa Red Bull, il ne semble pas évoluer à son meilleur niveau. « Tant que je ne suis pas vraiment performant, je sais ce qui m'attend. Je me connais, je ne suis pas où je devrais l'être. Mais on verra. J'ai confiance en ma capacité à rebondir. [...] Je sais que j'ai amélioré des choses par rapport aux dernières années et aux dernières courses, en particulier au début de cette saison. Il se passe beaucoup de choses. J'espère que ça fonctionnera » a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par Motorsport.