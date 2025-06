F1 : Divorce chez Ferrari, il pousse un coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers jours, l'écurie Ferrari a été visée par des rumeurs concernant son directeur Frédéric Vasseur. En effet, certains médias envoient déjà l'ingénieur français vers le départ à cause de ce début de saison jugé décevant. Avant le Grand Prix du Canada ce dimanche, il a tenu à prendre la parole pour répondre à ces rumeurs.

Très attendue cette saison avec l'arrivée de Lewis Hamilton dans ses rangs aux côtés de Charles Leclerc, l'écurie Ferrari ne connaît pas un début d'année 2025 exceptionnel. Dans le camp de l'écurie italienne, on commence même à parler de changement de direction. Frédéric Vasseur était trop remonté en tant que directeur de l'écurie italienne mais il faudra tenter d'apporter plus de régularité pour éviter un départ.

Ferrari dans le viseur des médias Ces derniers jours, certains membres de l'équipe auraient été visés par des rumeurs concernant un éventuel départ à venir. Une situation difficile à vivre pour Frédéric Vasseur qui a pris la défense de son écurie. « Il ne s'agit pas de moi, je peux gérer ça. Il s'agit davantage des membres de l'équipe, et jeter leur nom en pâture comme ça est irrespectueux envers eux et leur famille. Nous avons eu le cas l'année dernière avec le responsable de l'aérodynamique et nous avons eu un autre [membre du personnel] nommé cette saison. Je ne sais pas ce qui est visé. Je ne comprends pas l'objectif. Peut-être est-ce pour nuire à l'équipe, mais dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt » lance-t-il d'après des propos rapportés par Motorsport.