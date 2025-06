F1 - Verstappen : La grosse frayeur chez Red Bull !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sanctionné pour son contact avec George Russell à Barcelone, Max Verstappen compte désormais 11 points de pénalité. Plus qu’un et le Néerlandais sera suspendu, une situation dont pourrait essayer de profiter ses concurrents. C’est en ce sens que le patron de Red Bull, Christian Horner, a alerté le directeur de course avant le Grand Prix du Canada.

Max Verstappen doit faire encore plus attention. Depuis sa sanction pour être rentré dans George Russell lors du Grand Prix d’Espagne, le quadruple champion du monde en titre n’est plus qu’à un point de pénalité d’être suspendu pour une course. « S’il obtient ses 12 points, ce ne serait pas injuste, vous savez », estimait le pilote Mercedes avant le GP du Canada. « C’est littéralement pour cela que cette réglementation est là. La pénalité infligée en Espagne était juste mais si elle m’avait mis hors course, elle aurait dû être jugée différemment. »

« Nous devons être intelligents et l’utiliser à notre avantage » Si Max Verstappen doit être prudent, ses rivaux en revanche pourraient essayer de le pousser à la faute. « Nous devons être intelligents et l’utiliser à notre avantage. Je vais continuer à courir exactement comme avant, car au final, c’est ce que j’ai fait la semaine dernière et j’en ai tiré profit. Et comme on l’a dit, si on continue comme ça, on accumule des points et on est sanctionné. Au final, il a été sanctionné. Donc, de mon côté, je souhaite que ça continue encore longtemps et, d’un point de vue neutre, ça pimente un peu les choses », ajoutait George Russell, qui a justement essayé de piéger Max Verstappen au Canada en freinant fort sous voiture de sécurité.