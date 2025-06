F1 - Red Bull : Le coup de pression de Verstappen !

Max Verstappen n’a toujours pas renoué avec la victoire ce dimanche. Le Néerlandais a terminé à la deuxième place, derrière George Russell lors du Grand Prix du Canada. Le quadruple champion du monde estime toutefois que Red Bull va devoir mieux faire lors des prochaines courses pour rester compétitif face à McLaren.

Ce dimanche, Max Verstappen n’a pas retrouvé le succès. Le quadruple champion du monde est monté sur le podium, mais a dû se contenter d’une seconde place derrière George Russell . Le Néerlandais a toutefois réduit son retard sur Oscar Piastri et Lando Norris au classement général de la F1 . Le pilote de 27 ans estime toutefois que Red Bull va devoir mieux faire pour rester compétitif face à McLaren lors des prochaines courses. Et il n’a pas manqué de le faire savoir en mettant la pression à son équipe.

« J’espère que nous pourrons commencer chaque week-end comme ça, vu mon ressenti avec la voiture, mais globalement, nous avons besoin de plus de performance pour être rapides partout. Je pense aussi que ce week-end a été un peu, je ne dirais pas un week-end de repos, mais McLaren n’était pas aussi forte que d’habitude. Et, bien sûr, nous en avons profité un peu. Mais si nous allons sur tous les autres circuits qui arrivent, nous aurons certainement besoin de plus de performance pour être proches d’eux » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«C’était un bon week-end, mais pas assez»

« Ce week-end a été bon pour nous, mais il nous en faut beaucoup plus pour pouvoir être compétitif sur tout le reste de la saison. Pour être honnête, il y a beaucoup de choses à faire pour ça. Nous devons gagner des courses plus souvent. Et comment y parvenir ? En étant plus compétitifs. C’était un bon week-end, mais encore une fois, pas assez » a ensuite ajouté le pilote de Red Bull. Le message est passé.