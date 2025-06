F1 - Alpine : L’annonce officielle qui relance tout pour Gasly ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche soir, Renault a officialisé le départ de Luca de Meo, directeur général du groupe depuis juillet 2020. C’est lui était à l’origine de l’arrivée de Pierre Gasly en 2023 et ce dernier s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet après le Grand Prix du Canada. « Triste » de le voir partir, le Français a laissé entendre qu’il souhaitait discuter avec Alpine pour savoir quelle direction compte prendre l’équipe.

« Luca de Meo a fait part de sa décision de quitter ses fonctions afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile »

« Après cinq années à la tête de Renault Group, Luca de Meo a fait part de sa décision de quitter ses fonctions afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile », a annoncé Renault dans son communiqué. « Le Conseil d'administration, réuni par son président Jean-Dominique Senard, a tenu à remercier Luca de Meo pour le redressement et la transformation de Renault Group, et a accepté que son départ soit effectif le 15 juillet 2025. Luca de Meo continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à cette date. Le Conseil d'administration a lancé le processus de désignation d'un nouveau directeur général sur la base du plan de succession déjà défini. Le Conseil d'administration a exprimé sa confiance dans la qualité et l'expérience de l'équipe de direction pour poursuivre et accélérer la stratégie de transformation de Renault Group dans cette nouvelle phase. »