F1 : «C’est horrible», l’incident en pleine course qui dévaste Lewis Hamilton

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors du Grand Prix du Canada, Lewis Hamilton a vécu un épisode inattendu en percutant une marmotte sur le circuit Gilles-Villeneuve, endommageant sa monoplace. Plus que les dégâts matériels, l'incident a affecté la star de Ferrari, bouleversée par la perte de l'animal comme on a pu le constater après la course.

C’est une péripétie à laquelle ne s’attendait sûrement pas Lewis Hamilton en prenant le volant de sa Ferrari au Grand Prix du Canada ce dimanche. Lancé à pleine vitesse, le Britannique a percuté une marmotte sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, de quoi abîmer sa monoplace. Mais les dégâts matériels avaient peu d’importance pour le pilote de 40 ans, qui a terminé à la sixième position, meurtri à l’idée d’avoir mis fin à la vie d’un animal.

« C’est terrible, car j’aime les animaux » « Jusque-là, les sensations étaient plutôt bonnes. J’ai pris un bon départ, j’ai tenu ma position et je me suis accroché au bon groupe. Je gérais bien les pneus, donc j’étais optimiste, a commencé Lewis Hamilton au micro de Canal+, rapporté par Nextgen-Auto. Je n’ai rien vu arriver, mais j’ai entendu que j’avais percuté une marmotte. Ca me dévaste, car j’aime les animaux et je suis tellement triste, c’est horrible. » La star de Ferrari avait rapidement examiné sa monoplace après le Grand Prix pour comprendre sa perte de vitesse, lui qui s’était déjà interrogé durant la course.