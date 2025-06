F1 - Crise chez Ferrari : La grande annonce sur Hamilton !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un transfert très médiatisé, Lewis Hamilton a du mal à répondre aux attentes du côté de Ferrari. Le septuple champion du monde ne parvient pas à jouer les premiers rôles dans cette saison 2025, même si pour Fernando Alonso, le Britannique a toutes les cartes en main afin d’inverser la tendance d’ici peu.

La crise s’accentue chez Ferrari . Alors que le Team Principal Frédéric Vasseur serait sur la sellette, et que Lewis Hamilton propose des prestations décevantes, la Scuderia vit des temps compliqués. Néanmoins, cela n’a pas empêché le champion britannique de plaider en la faveur du directeur français.

« Il souffre actuellement, mais il peut renverser la situation très rapidement »

« Qu’est-ce qui ne va pas ? Je n’en ai aucune idée. Lewis est un excellent pilote, sur des circuits comme le Canada, il sera capable d’exploiter toutes ses forces. Après 24 courses, on fera le calcul : il souffre actuellement, mais il peut renverser la situation très rapidement. Je ne pense pas que la situation ait beaucoup changé par rapport à l’année dernière, avec Russell. La Mercedes était apparemment compliquée à piloter et Russell était plus à l’aise. Cette année, la situation semble identique. Mais il est difficile de se faire une opinion sans disposer de toutes les informations », a lâché le vétéran espagnol dans des propos relayés par Next-Gen Auto.