F1 - Ferrari : Le coup de gueule de Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix du Canada n’a pas vraiment tourné en faveur de Ferrari ce dimanche. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé respectivement à la cinquième et sixième place. Après la course, le septuple champion du monde s’est d’ailleurs agacé du fait de ne pas voir d’évolutions sur sa monoplace.

Lewis Hamilton espérait mieux pour le Grand Prix du Canada ce dimanche. Le septuple champion du monde visait au moins la quatrième position. Mais finalement, le pilote de 40 ans a terminé sixième juste derrière son coéquipier Charles Leclerc. Il faut dire que le Britannique n’a pas été aidé par un incident de piste. Lewis Hamilton a heurté une marmotte à Montréal, de quoi abimer sa voiture. Il s’est d’ailleurs livré sur le sujet après le Grand Prix du Canada.

«J’étais optimiste» « Jusque-là, les sensations étaient plutôt bonnes. J’ai pris un bon départ, j’ai tenu ma position et je me suis accroché au bon groupe. Je gérais bien les pneus, donc j’étais optimiste. Je n’ai rien vu arriver, mais j’ai entendu que j’avais percuté une marmotte. Ca me dévaste, car j’aime les animaux et je suis tellement triste, c’est horrible » a confié le pilote de Ferrari. L’ancien de chez Mercedes s’est également plaint du fait de ne pas voir d’évolutions sur sa voiture depuis le début de saison.