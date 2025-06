F1 - Alpine : Le divorce qui fait paniquer Gasly !

C’est un coup de tonnerre qui a retenti chez Alpine ces dernières heures. Renault a en effet annoncé la démission de son PDG Luca de Meo. Cela pourrait engendrer quelques changements pour l’avenir de l’écurie de F1. Pierre Gasly a d’ailleurs fait part de son inquiétude après ce départ surprise.

Alpine a été frappée par un gros coup de tonnerre ces dernières heures. Renault a officialisé la démission de son PDG Luca de Meo , qui devrait rejoindre le groupe Kering . « Après cinq années à la tête de Renault Group, Luca de Meo a fait part de sa décision de quitter ses fonctions afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile. Le Conseil d'administration, réuni par son président Jean-Dominique Senard, a tenu à remercier Luca de Meo pour le redressement et la transformation de Renault Group, et a accepté que son départ soit effectif le 15 juillet 2025 » peut-on notamment lire dans le communiqué. Pierre Gasly a d’ailleurs fait part de son inquiétude après ce départ inattendu.

«Ressentir cette inquiétude suite à ce départ, c’est tout à fait normal»

« Tout d’abord, je pense qu’il est important d’avoir toutes les informations. J’ai une très bonne relation avec Luca ; c’est lui qui m’a accueilli dans l’équipe et je pense que c’est une personne très inspirante. Ma première réaction est donc évidemment de la tristesse de le voir partir. Je comprends cela, de ressentir cette inquiétude suite à ce départ. C’est tout à fait normal, c’est tout à fait humain de ressentir cela. Mais je pense qu’il est important pour nous tous de rester solidaires et de rester unis dans ces moments-là. Et, vous savez, il faut compter les uns sur les autres et miser sur le long terme » a confié le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.