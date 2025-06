F1 : Leclerc et Gasly prennent cher, les grosses erreurs vestimentaires !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 25 juin prochain, le film F1 va sortir en salles en France avec notamment Brad Pitt et Lewis Hamilton à l'affiche. Les différents pilotes du paddock étaient d'ailleurs présents ces dernières heures à l'avant-première du côté de New York. Ces derniers s'étaient alors mis sur leur 31, mais voilà que niveau mode, ce n'était pas forcément ça pour beaucoup d'entre eux. A commencer pour Pierre Gasly et Charles Leclerc.

Les pilotes de Formule 1 auraient-ils un problème avec la mode ? Aujourd'hui, Lewis Hamilton est l'un de ceux qui fait le plus attention à son image dans le paddock. Tandis que le pilote Ferrari soigne son apparence, mais pour ce qui du reste de ses compères, cela semble plus compliqué. On a d'ailleurs pu le voir avec l'apparition de Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly et compagnie lors de leur apparition à l'avant-première du film F1 à New York.

Tsunoda trop aventureux ! Critique de mode, Derek Guy a réagi aux costumes des pilotes de Formule 1 pour cette occasion. Et le moins que l'on puisse dire ce qu'il n'a pas été tendre dans ses commentaires postés sur X. On a ainsi pu le voir avec Yuki Tsunoda, qui avait tenté un look oversize très osé. « Je le félicite pour essayer d'être aventureux, mais je pense juste que ça ne fonctionne pas sur lui. Le costume est trop large. Les proportions de la veste sont également étranges. Mais c'est cool qu'il essaye quelque chose de différent », a-t-il lâché à propos du pilote japonais de Red Bull.