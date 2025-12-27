Zinedine Zidane : La surprise qui régale l’Algérie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mercredi dernier, l’Algérie a lancé sa CAN avec une victoire face au Soudan (3-0). Un succès obtenu devant Zinedine Zidane. Le champion du monde 98 a surpris tout le monde en venant assister à ce match où son fils, Luca, était dans les buts des Fennecs. Une visite qui n’est clairement pas passée inaperçue et qui a fait plaisir aux joueurs de Vladimir Petkovic.

Face au Soudan, pour le premier match de l’Algérie à la CAN, Vladimir Petkovic avait décidé de titulariser Luca Zidane dans les buts des Fennecs. Il y avait donc un Zidane sur le terrain, mais aussi en tribunes. En effet, Zinedine Zidane n’est pas passé inaperçu, lui qui est venu au stade pour voir l’Algérie et son fils jouer. Depuis, on ne parle que de cette venue de Zizou…

« Ça fait plaisir » Défenseur de l’Algérie, Ramy Bensebaïni a réagi à cette venue de Zinedine Zidane. Au micro de lelien, il a alors confié : « Ça fait plaisir. Je pense il est venu voir Luca ou l’équipe nationale. C’est un plaisir pour nous qu’il soit là ».